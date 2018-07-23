В Ярославле сотрудников ФСИН отстранили от работы из-за видео с избиением

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, предположительно участвовавших в жестоком избиении осужденного, отстранены от работы. Об этом РИА Новости сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

"Мне сообщили в исправительной колонии №1, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время", — сказал Бабуркин.

Опрос заключенных

Заключенные ярославской колонии №1 заявили, что в ходе проверочных мероприятий в исправительном учреждении опрашивают каждого из них, и они не чувствуют какого-либо давления, сообщил РИА Новости в минувшее воскресенье омбудсмен Сергей Бабуркин.

"Работают сотрудники прокуратуры. Проводят опрос осужденных, причем такой… поголовный, то есть все должны быть опрошены".

Опрос, подчеркнул Бабурин, проводится ответственно.

"Осужденные говорили мне, что давления на них никакого не оказывается, и те, кто уже прошел через этот опрос, смогли сказать прокурорам все, что считают нужным", — заявил уполномоченный по правам человека.

Уголовное дело

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено после сообщений о пытках в ярославской колонии, сообщается на сайте Следственного комитета России

"По сообщениям СМИ об избиении сотрудниками УФСИН мужчины, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления… "превышение должностных полномочий с применением насилия", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. Виновным грозит от трех до десяти лет заключения.

На особом контроле

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова держит на особом контроле ситуацию с попавшей в интернет видеозаписью пыток в ярославской колонии, о чем сообщила РИА Новости.

"Я держу эту тему на особом контроле… Это уже не первое подобное нарушение в этой колонии, которое вызывает у меня тревогу", — сказала РИА Новости Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что считает такие действия сотрудников колонии недопустимыми. Она также напомнила, что в 2017 году начальник данной колонии Александр Чирва был уволен после того, как в СМИ попала информация об избиении нескольких заключенных.

Резонансное видео

Кадры избиения заключенного сотрудниками исправительного учреждения опубликовала "Новая газета". Инцидент, как уточняется, произошел в июне прошлого года. По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии № 1, применили насилие — избили заключенного руками, ногами и неустановленными предметами.