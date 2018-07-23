В СК назвали возможную причину опрокидывания лодки под Астраханью

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Подозреваемый в гибели детей, утонувших из-за перевернувшейся лодки под Астраханью, мог быть в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

"По предварительным данным, вечером 22 июля 2018 года местный житель 1991 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял у знакомого лодку типа "Южанка", чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области", — говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК, во время переправы подозреваемый совершил резкий маневр, из-за чего лодка опрокинулась и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей 2004, 2008 и 2010 годов рождения утонули.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, дополняется в сообщении.