Сотрудник "Роскосмоса" Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотрудник "Роскосмоса", директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон проходит по "делу ЦНИИМаш" в качестве свидетеля, рассказал РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, Пайсона не рассматривают в качестве подозреваемого.

"Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель. Никаких обвинений ему не предъявлено", — сказал Устименко.

Ранее днем представитель "Роскосмоса" подтвердил информацию об аресте сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что человек по имени Виктор Кудрявцев находится в СИЗО. Его задержали по статье о госизмене, и правозащитники собираются навестить его в ближайшее время.

Сообщалось также, что подозреваемому 74 года.

Обыски в ЦНИИмаш

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в головном институте "Роскосмоса" проходят обыски. Следственные мероприятия состоялись в рамках дела о государственной измене. Нескольких сотрудников ЦНИИмаш заподозрили в том, что они передавали секретную информацию за границу. Предположительно, "сливы" могли затронуть наработки российской промышленности в части гиперзвука.

Обыски прошли и в кабинете Пайсона, так как он знаком с подозреваемыми и может помочь следствию. Впоследствии он принял решение уйти в отставку.

Знакомый с ходом расследования источник сообщал РИА Новости, что у Пайсона не было доступа к секретной информации.

Западу интересны разработки

Как рассказал руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в эфире радио Sputnik, что западные спецслужбы все больше интересуются российскими разработками в разных сферах в последнее время.

Это может свидетельствовать о том, что российский военно-промышленный комплекс вышел на очень высокий уровень, отметил эксперт. Он обратил внимание на то, что новейшие вооружения "фактически обнуляют" разработки, которые на Западе даже не успели внедрить.

"Отсюда и такая почти что паника и отчаянно-небрежная работа их разведки", — подчеркнул Жилин.

Он также подчеркнул, что западным спецслужбам едва ли удалось заполучить какие бы то ни было ценные сведения, так как ФСБ круглые сутки отслеживает деятельность тех научных и технологических центров, которые работают в интересах ВПК.