В Екатеринбурге рухнул аттракцион с маленькими детьми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие проводит проверку информации о падении карусели с детьми в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
"Проверка проводится у нас следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СКР. По имеющимся данным, то, что ребенок пострадал, не подтверждается. Телесных повреждений у ребенка не зафиксировано. Выясняются все обстоятельства. В рамках проверки будет выясняться, причинен ли ребенку какой-либо вред, и будет проверяться деятельность в части функционирования аттракциона", — сказал Шульга.
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что заявлений в полицию на данный момент по факту инцидента не поступало. Тем не менее проверка по факту случившегося проводится.
По его словам, в парке сказали, что уладили недоразумение. "В самом парке полицию уверяют, что якобы уже уладили недоразумение с родственниками чудом не пострадавшего малыша. Может быть, этим и объясняется отсутствие заявления в региональное ГУМВД", — заключил руководитель пресс-службы.