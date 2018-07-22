В Астраханской области нашли тело одного из трех утонувших детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июл — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из трех детей, утонувших при опрокидывании лодки в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель СУ СК России по региону. Как ранее сообщалось, трое детей 2009, 2010 и 2003 годов рождения погибли из-за опрокидывания лодки на реке Бузан.

"Тело одного ребенка обнаружено. В настоящее время продолжаются поиски еще двоих детей", — сказал собеседник.

По версии следствия, вечером 22 июля 2018 года местный житель переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Во время переправы лодка опрокинулась, в результате чего дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, однако трое детей утонули.