В Астраханской области завели дело после опрокидывания лодки с детьми

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено в Астраханской области, где из-за опрокидывания лодки погибли трое детей, сообщает СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей в результате опрокидывания лодки по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 22 июля 2018 года местный житель переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Во время переправы лодка опрокинулась, в результате чего дети оказались в воде.
Добавляется, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, Волгоспаса и психологи, расследование уголовного дела продолжается, ведется поиск утонувших детей.