В Астраханской области при опрокидывании лодки утонули трое детей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое детей погибли из-за опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

"Поступило сообщение, что в 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки", — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении МЧС, в лодке находилось девять человек, из них семь — дети.

"В результате опрокидывания лодки предварительно утонуло три ребенка — 2009 года рождения, 2010 года рождения и 2003 года рождения", — отмечается в сообщении.

Возбуждено дело

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех детей в результате опрокидывания лодки по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении регионального управления СК.

По версии следствия, вечером 22 июля житель Астраханской области переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино в Володарского районе. Во время переправы лодка опрокинулась, и дети оказались в воде.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, Волгоспаса а также психологи.

Продолжается расследование уголовного дела, идет поиск тел.