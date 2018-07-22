В Астраханской области при опрокидывании лодки утонули трое детей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое детей погибли из-за опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.
"Поступило сообщение, что в 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино (Володарский район) произошло опрокидывание лодки", — говорится в сообщении.
Как отметили в управлении МЧС, в лодке находилось девять человек, из них семь — дети.
"В результате опрокидывания лодки предварительно утонуло три ребенка — 2009 года рождения, 2010 года рождения и 2003 года рождения", — отмечается в сообщении.
Возбуждено дело
После инцидента следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
По версии следствия, вечером 22 июля житель Астраханской области переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино в Володарского районе. Во время переправы лодка опрокинулась, и дети оказались в воде.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, Волгоспаса а также психологи.
Продолжается расследование уголовного дела, идет поиск тел.