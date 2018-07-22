Сотрудник Роскосмоса Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сотрудник Роскосмоса Дмитрий Пайсон рассматривается в "деле ЦНИИМаш" как свидетель, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель. Никаких обвинений ему не предъявлено", — сказал Устименко.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, обыск начался в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона как человека, знакомого с подозреваемыми. Позднее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказывать следствию максимальное содействие.