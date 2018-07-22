Число купающихся в Москве, которым понадобилась помощь, удвоилось из-за ЧМ

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС ежедневно в Москве спасают 8-9 человек в день во время нынешнего купального сезона, это в два раза больше по сравнению с прошлым годом, сказал РИА Новости государственный инспектор ГИМС МЧС по Москве Евгений Юрченко.

"Во время чемпионата мира по футболу в Москву приехало, помимо иностранцев, много российских граждан из других городов. В этом году мы спасаем ежедневно 8-9 человек, в прошлом году было вдвое меньше", — Юрченко.

По его словам, чаще всего происшествия на воде случаются с людьми, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.