ОНК проверяет данные об обвиняемом в госизмене мужчине в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы выяснят информацию о находящемся в "Лефортово" некоем Викторе Кудрявцеве, который якобы попал туда после обысков в ЦНИИМаш, сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель председателя комиссии Ева Меркачева.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" на своем сайте со ссылкой на члена ОНК Евгения Еникеева сообщила, что в "Лефортово" содержится обвиненный в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев, который мог попасть в СИЗО после обысков в ЦНИИМаш.

"Человек с именем Виктор Кудрявцев действительно находится на карантине СИЗО "Лефортово", однако полноценно утверждать, что он имеет какое-либо отношение к Роскосмосу, на данный момент нельзя", — сказала Меркачева.

Она уточнила, что задержали Кудрявцева по статье о госизмене (275 УК РФ), и правозащитники планируют его навестить в ближайшее время.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, обыск начался в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона как человека, знакомого с подозреваемыми. Позднее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказывать следствию максимальное содействие.