В Липецкой области следователи начали проверку после гибели подростков

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели двух подростков, перевернувшихся на плоту на реке Дон в Липецкой области, сообщила пресс-служба регионального СУСК.

Ранее представитель Единой дежурной диспетчерской службы Лебедянского района сообщил РИА Новости, что двое подростков утонули в Липецкой области после того, как самодельный плот, на котором они плыли с двумя другими товарищами, перевернулся.

"Два подростка 8 и 10 лет остались на берегу, а двое других отправились на плоту. По неосторожности 10-летний мальчик упал с плота и начал тонуть, 14-летний пытался его спасти. В результате оба подростка погибли. Их тела были извлечены из воды прибывшими на место спасателями. По данному факту следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.