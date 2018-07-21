В Свердловской области пять человек погибли в ДТП

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе дети, погибли при столкновении автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщила пресс-служба ГУМВД по Свердловской области.
"По одной из отрабатываемых версий, автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась женщина, пошёл на обгон фуры марки Volvo. В это время по встречной полосе двигался автомобиль Lexus. Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком. Volkswagen Polo от удара занесло. Водитель Lexus пытался уйти от удара, но безуспешно. В результате ДТП водитель и 4 пассажира Volkswagen получили несовместимые с жизнью травмы", — рассказал глава пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.
Как сообщает СУСК по региону, после гибели пяти человек в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург сотрудники следственных органов организовали проверку.
"Для того, чтобы тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, повлекшей столь значительные человеческие жертвы … по данному факту организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении СУСК.
Сейчас на месте ЧП работают следователи и сотрудники полиции. Также ведется опрос возможных очевидцев происшествия, выясняются точные причины гибели пострадавших, добавили в ведомстве.