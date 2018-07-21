В Свердловской области пять человек погибли в ДТП

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе дети, погибли при столкновении автомобилей на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщила пресс-служба ГУМВД по Свердловской области.

"Двадцать первого июля около 18.30 (16.30 мск) в районе 267 километра трассы Пермь – Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек, среди них, к сожалению, несколько детей", — говорится в сообщении.

"По одной из отрабатываемых версий, автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась женщина, пошёл на обгон фуры марки Volvo. В это время по встречной полосе двигался автомобиль Lexus. Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком. Volkswagen Polo от удара занесло. Водитель Lexus пытался уйти от удара, но безуспешно. В результате ДТП водитель и 4 пассажира Volkswagen получили несовместимые с жизнью травмы", — рассказал глава пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.

Как сообщает СУСК по региону, после гибели пяти человек в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург сотрудники следственных органов организовали проверку.

"Для того, чтобы тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии, повлекшей столь значительные человеческие жертвы … по данному факту организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении СУСК.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и сотрудники полиции. Также ведется опрос возможных очевидцев происшествия, выясняются точные причины гибели пострадавших, добавили в ведомстве.