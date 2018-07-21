В Новосибирске двух рабочих придавило сваебойной машиной

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Два строителя в субботу пострадали при падении машины для забивания свай (копера) в котлован на одной из строек в Новосибирске, сообщил РИА Новости замначальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.
Спасателям пришлось вызвать второй экипаж. С помощью гидравлического инструмента они сначала вызволили первого рабочего, у которого оказалась сломана нога – его на скорой помощи отправили в больницу.
"Второго также откопали. От медицинской помощи он отказался, травм у него не было. С ним все в порядке", — сказал Максимов. В службе добавили, что возможно машина упала из-за внезапно обвалившегося грунта.