В Новосибирске двух рабочих придавило сваебойной машиной

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Два строителя в субботу пострадали при падении машины для забивания свай (копера) в котлован на одной из строек в Новосибирске, сообщил РИА Новости замначальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.

"Оперативному дежурному поступил звонок от очевидца, который в окно соседнего дома увидел, что что-то произошло на стройке. Для проверки информации был отправлен экипаж. Выяснилось, что машина упала и придавила рабочего. Второй рабочий попытался оказать ему помощь, но его тоже частично завалило землей", — рассказал собеседник агентства.

Спасателям пришлось вызвать второй экипаж. С помощью гидравлического инструмента они сначала вызволили первого рабочего, у которого оказалась сломана нога – его на скорой помощи отправили в больницу.

"Второго также откопали. От медицинской помощи он отказался, травм у него не было. С ним все в порядке", — сказал Максимов. В службе добавили, что возможно машина упала из-за внезапно обвалившегося грунта.