Драка водителей в Новосибирске попала на видео

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Видеорегистратор запечатлел драку группы мужчин неподалеку от Коммунального моста в Новосибирске.

На кадрах видно, как стоящие на дороге участники дорожного движения устроили перепалку, а затем один из мужчин ударил собеседника. Затем потерпевшему пришел на помощь еще один человек. После того как мужчину начали пинать ногами, в перепалку вмешались две девушки, которые уговорили участников потасовки прекратить драку.

В результате участники конфликта разошлись по своим автомобилям и покинули место происшествия. О причинах драки в описании к видеоролику не сообщается.

