В Самаре завели дело об убийстве после смерти семилетней девочки

САМАРА, 21 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства семилетней девочки, тело которой было обнаружено в субботу в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт". Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили утром в субботу в Советском районе Самары.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части два статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проведены осмотры прилегающей территории и по месту жительства ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы родителей и очевидцев преступления. Расследование обстоятельств смерти девочки продолжается.