В Самаре нашли тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти

САМАРА, 21 июл — РИА Новости. Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружили утром в субботу в Самаре, следователи начали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, в пятницу вечером девочка ушла гулять со своим старшим братом. В какой-то момент ребенок пропал из поля зрения, после чего ее брат вернулся домой и рассказал родителям о произошедшем. Всю ночь девочку искали сотрудники полиции и волонтеры ДПСО "Лиза Алерт".

"Сегодня примерно в 10 часов в Советском районе города Самары обнаружено тело семилетней девочки, с признаками насильственной смерти… Начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на место происшествия выехал руководитель следственного управления, криминалисты и следователи, выясняются все подробности происшествия и обстоятельства ему предшествующие. Отмечается, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.