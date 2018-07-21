ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Тело подростка, страдающего ДЦП и пропавшего 18 июля, в субботу нашли в водоеме в Сосновском районе Челябинской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Как сообщает местное агентство новостей Chelyabinsk.ru , мальчик потерялся 18 июля во время прогулки в поселке Туктумбаево.

По данным СУСК, 20 июля в Сосновский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по области поступил материал о том, в районе поселка Туктубаево ушел из дома и не вернулся 14-летний мальчик. В связи с наличием угрозы его жизни и здоровью следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), уточняет следствие.

Подростка искали правоохранительные органы, волонтеры, по поручению губернатора региона Бориса Дубровского в пятницу на поиски ребенка был поднят "Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области". Мальчика искали на автомобилях УАЗ, квадроциклах, а также четыре общественника "Росспаса" с тремя обученными собаками.

Также в поисках участвовали 8 спасателей.

"Подростка нашли в субботу в водоеме", — сказал собеседник агентства.

Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко уточнил, что "место входа в воду вчера вечером указали собаки спасателей", тело мальчика нашли, извлекли из воды.