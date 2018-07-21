Суд арестовал челябинского замглавы минэкономразвития

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл — РИА Новости. Суд в субботу вынес постановление об аресте на два месяца в отношении первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого следствием в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство старшего следователя УФС России по Челябинской области удовлетворить и избрать Бахаеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 19 сентября 2018 года", — сказал судья. По его словам, постановление может быть обжаловано в Челябинском областном суде.

"Фигурирующая сумма — 3,8 миллиона рублей", речь идет о российско-казахстанском форуме 2017 года, сказал журналистам гособвинитель.

В обосновании своего ходатайства следователь УФСБ указал суду, что обвиняемый имеет заграничный паспорт, регулярно выезжает за рубеж. Также, по словам следователя, он обладает достаточными связями и может оказать давление на свидетелей. Кроме того, он совершил преступление в составе группы и, находясь на свободе, может предоставить им информацию о ходе расследования дела, а также может уничтожить доказательства по делу.

Защита в свою очередь сообщила, что настаивает на иной мере пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе на домашнем аресте, залоге, подписке о невыезде и личном поручительстве. По словам адвоката, есть личное поручительство заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, где он указывает, что ручается за выполнение Бахаевым всех обязательств в случае необходимости. Что касается залога, сказал адвокат суду, то им может стать сумма в размере 1,5 миллиона рублей и выше. Также адвокат добавил, что у Бахаева на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.