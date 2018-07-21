В Благовещенске ввели режим ЧС

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Благовещенска Амурской области ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, ливнями с грозами и шквалистыми порывами ветра до 24 метров в секунду, следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации города.

"На основании постановления администрации города Благовещенска от 21.07.2018 на территории города с 12.00 (6.00 мск) 21 июля установлен режим ЧС. Управление по делам ГОЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский ЦГМС предупреждает, что 21 и 22 июля в Благовещенске ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами, шквалистые порывы ветра 19-24 м/сек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сильные дожди, сильные ливни с грозами могут вызвать повышение уровней во всех реках.

Управление по делам ГОЧС города предупреждает, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением. Служба города просит водителей обратить внимание на то, что мокрые дороги способны спровоцировать рост ДТП и пробки, в связи с этим рекомендует не парковать автомобили возле зданий, строений и насаждений.