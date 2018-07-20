ФТС вернула немцу угнанный Lamborgini стоимостью 23 миллиона рублей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) вернула немцу угнанный в Германии и привезенный в Россию автомобиль Lamborgini Aventador, стоимость которого составляет 23 миллиона рублей, сообщает служба в пятницу.

Автомобиль изъяли у российского гражданина. Он ввез его в страну без уплаты 6,5 миллиона рублей таможенных платежей, за что правоохранители возбудили против него уголовное дело.

"В результате совместных следственных действий ФТС России, Национального бюро Интерпола и ГУ МВД России Южного административного округа по городу Москве установлено, что автомобиль был угнан в Германии и разыскивается правоохранительными органами этой страны. 20 июля 2018 года российские таможенники вернули автомобиль законному владельцу с помощью таможенной процедуры реэкспорта", — говорится в сообщении.

Lamborgini Aventador — спортивный автомобиль, выпускаемый с 2011 года. Aventador оборудован 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,9 секунды, максимальная скорость — 350 километров в час.