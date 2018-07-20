ФСИН проведет проверку после сообщений о пытках в ярославской колонии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. ФСИН России проведет служебную проверку с участием сотрудников центрального аппарата после опубликованного в СМИ видео с избиением осужденного в ярославской колонии, сообщило в пятницу пресс-бюро ведомства.

Ранее в СМИ появилось видео с избиением сотрудниками колонии заключенного. Сообщалось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. В сообщении ФСИН подтвердили время и место событий, зафиксированных на видео.

"Назначена служебная проверка с участием сотрудников Центрального аппарата ФСИН России. Руководство и личный состав ФСИН категорически осуждает поведение подобных сотрудников и сожалеет о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу", — говорится в сообщении.