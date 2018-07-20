Число пострадавших в ДТП в Ставропольском крае выросло до 13 человек

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. По уточненным данным, 13 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что на въезде в Минеральные Воды на 348-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение рейсового микроавтобуса Mersedes, который следовал по маршруту Москва – Баку, и двух легковых автомобилей – Ford и "Лада". В результате пострадали 11 человек, находившихся в микроавтобусе, в том числе трое детей, и водитель Ford.

"По уточненным данным, в больницы после ДТП было доставлено 13 человек", — сказал собеседник агентства.