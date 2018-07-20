В Ярославле проверяют информацию об избиении осужденного

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 20 июл — РИА Новости. В Ярославле проверяют информацию об избиении осужденного в одной из колоний.

Ранее информация о пытках заключенного появилась в СМИ. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле.

"По фактам, изложенным в СМИ, проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщила РИА Новости представитель регионального СУ Следственного комитета Кристина Гузовская.

Региональное УФСИН также проводит служебную проверку. В ведомстве уточнили, что по результатам работы будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.