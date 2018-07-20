Гиперзвуковой "слив" за рубеж: в "Роскосмосе" ищут шпионов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаше — проходят обыски, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинформирован об этом и поручил оказывать следствию "максимальное содействие", уточнил собеседник агентства.

Фабула обвинения не сообщается, но неофициально известно, что несколько сотрудников ракетно-космической отрасли подозревают в "сливе" российских секретов за рубеж.

Гиперзвуковые секреты "утекли" за рубеж

По данным газеты "Коммерсант", обыски начались в пятницу утром. Сотрудники ФСБ пришли в кабинеты некоторых сотрудников ЦНИИмаша, а также в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в "Роскосмос") Дмитрия Пайсона. Мероприятия проводятся в рамках расследования дела о государственной измене.

Как пояснил РИА Новости один из сотрудников этого центра, кабинет Пайсона расположен в том же здании на Бережковской набережной, где находятся кабинеты всех руководителей "Роскосмоса", включая Дмитрия Рогозина.

Источники издания заявили, что спецслужба проверяет "десяток людей из отрасли" на предмет сотрудничества с западными спецслужбами — за рубеж "утекли" секретные наработки российской промышленности в части гиперзвука.

"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", — заявил один из собеседников издания.

Называть фамилии фигурантов и их процессуальный статус он отказался, сославшись на тайну следствия.

Корреспонденты РИА Новости попытались связаться с Пайсоном, но он сбрасывает звонки.

Кто под подозрением

По данным источников РИА Новости, основными подозреваемыми проходят сотрудники ЦНИИмаша, а Пайсон пока рассматривается как лицо, которое "могло знать о ситуации".

"Основные обыски проходят в ЦНИИмаше. Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами. В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — пояснил один из собеседников.

По словам источника в бывшем руководстве "Роскосмоса", экс-глава госкорпорации Игорь Комаров, при котором Пайсон получил должность, не допускал того к секретной информации. "В круг его обязанностей доступ к такой информации не входил", — отметил собеседник.

Не первое дело о госизмене

Ранее сотрудники ЦНИИмаша уже не раз обвинялись в передаче секретов иностранным государствам.

В 2005 году следственное управление ФСБ предъявило обвинение генеральному директору компании "ЦНИИмаш-Экспорт" Игорю Решетину в незаконной передаче Китаю технологий двойного назначения. Он был осужден, но в 2012 году досрочно освобожден из колонии строгого режима.

В 2015 году был задержан другой сотрудник ЦНИИмаша — Владимир Лапыгин. Он обвинялся в госизмене — продаже за рубеж секретной информации. По состоянию на май 2017 года, он находился в колонии.

Что такое ЦНИИмаш

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" — головной институт "Роскосмоса". Располагает крупнейшей в России экспериментальной базой ракетно-космической отрасли, занимается как комплексными научными исследованиями, так и экспериментальной отработкой космических изделий.

Одно из ведущих подразделений института — Центр управления полетами (ЦУП) — осуществляет командно-программное обеспечение полета российского сегмента Международной космической станции, кораблей "Союз" и "Прогресс", космических аппаратов научного и социально-экономического назначения.

ЦНИИмаш — одно из первых предприятий ракетно-космической отрасли страны, основанное в 1946 году как Государственный научно-исследовательский институт реактивного вооружения.