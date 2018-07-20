МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Баня Гагарина", подаренная первому космонавту планеты Юрию Гагарину президентом Финляндии Урхо Калева Кекконеном в 1961 году, сгорела в Звездном городке, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Сегодня ночью сгорела баня Гагарина. Расчеты МЧС до сих пор находятся на месте пожара", — рассказал собеседник.

По его словам, баня уже месяц не использовалась. В прошлом году она прошла реконструкцию.

В Звездном городке, как рассказал собеседник, была традиция, что в четверг в эту баню ходило все руководство Центра подготовки космонавтов, а по пятницам — отряд космонавтов.

Баня была подарена Гагарину во время его первого зарубежного визита. Первый космонавт планеты прибыл в Финляндию 30 июня 1961 года. Он побывал в Хельсинки, Тампере и Кеми. Провел встречу с президентом страны.

Подаренная в Финляндии баня была установлена в Звездном городке недалеко от центральной аллеи города.

РИА Новости пока не располагает комментариями МЧС и Центра подготовки космонавтов.