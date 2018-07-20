Число пострадавших от пищевого отравления в Туве выросло до 187

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Число обратившихся в медучреждения после массового отравления в закусочной столицы Тувы Кызыле выросло до 187 человек, сообщает на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Шолбан Кара-оол.

В четверг сообщалось о 160 пострадавших.

Ранее сообщалось, что люди отравились в закусочной привезенным из-за пределов региона мясом курицы. Закусочная на время проверки закрыта. СК начал доследственную проверку. Полиция возбудила уголовное дело.

"Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления, обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализировано — 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства. На сегодняшний день, из числа госпитализированных, 13 человек выписаны в связи с улучшением состояния, остается сейчас в стационарах 86 человек. Состояние большинства пострадавших оценивается как "средней тяжести", "удовлетворительное" и "стабильное". Опасений за состояние больных у медиков нет", — говорится в сообщении.

Глава Тувы отмечает, что улучшение ситуации по расчетам произойдет на следующей неделе. По его информации, из-за нагрузки были развернуты дополнительные койки, врачи работают сверхурочно. Роспотребнадзор провел служебное расследование. Идет проверка продуктов, завезенных общепитом, где отравились люди.

Также ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора Хакасии, из которой, возможно, поступило мясо, готовит проверки.