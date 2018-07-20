Мара Багдасарян обжаловала отказ ГИБДД выдать ей права

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Защита стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловала решение суда, который признал законным отказ ГИБДД выдать ей водительское удостоверение, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы.

"Апелляционная жалоба зарегистрирована в суде", — сказано в карточке дела.

По версии ее адвоката, Савеловский суд Москвы в марте 2017 года лишил Багдасарян водительских прав по состоянию здоровья, но позже она обратилась в поликлинику по месту жительства, чтобы доказать, что медицинские основания отпали. Она прошла врачей, получила заключения психиатров и наркологов, ей было выдано медицинское заключение. С ним она обратилась в ГИБДД с заявлением о выдаче ей водительского удостоверения, но ей отказали.

Иск подан к отделению по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы № 2 ГУМВД России по городу Москве. Багдасарян "просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения". В качестве соответчика выступил столичный главк МВД России.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией.