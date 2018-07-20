В Томске ФСБ задержала сторонника радикальных исламистов из Казахстана

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. В Томске задержали выходца из Казахстана, который пропагандировал идеи терроризма. Об этом сообщило региональное УФСБ.

По данным ведомства, 22-летний казахстанец был сторонником радикальных исламистов. Через интернет он распространял материалы о терактах, которые произошли в России, и публично оправдывал действия боевиков. Отмечается, что он использовал псевдоним.

Сейчас следователи выявляют возможные связи в экстремистских и террористических структурах, добавили в УФСБ.

Спецоперацию по задержанию мужчины провели сотрудники ведомства вместе с СК и МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Ему грозит до семи лет лишения свободы.