В Томске ФСБ задержала сторонника радикальных исламистов из Казахстана

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. В Томске задержали выходца из Казахстана, который пропагандировал идеи терроризма. Об этом сообщило региональное УФСБ.
Сейчас следователи выявляют возможные связи в экстремистских и террористических структурах, добавили в УФСБ.
Спецоперацию по задержанию мужчины провели сотрудники ведомства вместе с СК и МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Ему грозит до семи лет лишения свободы.