Житель Приамурья получил условный срок за фальшивую двухтысячную купюру

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл — РИА Новости. Житель Амурской области осужден на 1,5 года условно за сбыт фальшивой двухтысячной купюры, сообщает прокуратура Амурской области.

Осужденный 27-летний житель Ивановского района в феврале расплатился фальшивкой с изображением космодрома Восточный на автозаправке. Это был первый случай "реализации" подделки новой купюры. Нашли мужчину через два месяца благодаря камерам видеонаблюдения.

"В ходе следствия мужчина дал признательные показания и подробно рассказал о совершенном им деянии, что было учтено судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Суд признал данного гражданина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", — сообщает надзорное ведомство.

Ранее УМВД по Амурской области сообщало, что купюра была напечатана на струйном принтере. Принтер полицейские изъяли, а при задержании осужденный заявил, что напечатал только одну купюру.

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