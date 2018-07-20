В Приамурье в нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в нескольких районах Амурской области из-за паводка, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"На территории Черняевского сельсовета Магдагачинского района, на территории Новопетровского сельсовета Константиновского района, на территориях Путятинского и Новокиевского сельсовета Мазановского района, на территории Ивановского сельсовета Ивановского района, на территории пгт. Архара Архаринского района введен режим "Чрезвычайной ситуации",- сообщается в сводке центра за пятницу.

Уточняется, что в селе Черняево подтоплено 33 придомовых территорий (проживает 93 человека, из них 34 дети, от эвакуации отказались), в Ивановском районе подтоплено 10 придворовых территорий (проживают 32 человека, 14 — дети, от эвакуации отказались), в Мазановском районе дождевым паводком подтоплено 42 придомовых территории в трех населенных пунктах. В Серышевском районе в селе Бирма вода ушла из трех домов и с пяти придомовых территорий, людей здесь также не эвакуировали.

"Днем 21-22 июля в Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни с грозами, шквалистое усиление ветра 19-24 м/сек. На основных реках (Амур, Зея, Селемджа) области сохраняется повышенная водность. На верхнем Амуре на участке Игнашино-Джалинда возобновился подъем за счет выпавших осадков и смещения паводка с Забайкальского края", — информирует центр.

Пресс-служба правительства Приамурья уточняет, что паводок, смещающийся по Амуру со стороны Забайкальского края, "проходит достаточно предсказуемо, основную угрозу несут обильные осадки".

Ранее власти региона сообщили, что из-за паводка на Амуре изменена схема приема и отправки пассажирских судов по маршруту Благовещенск — Хэйхэ (КНР).