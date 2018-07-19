Жительницу Калининграда обвинили в госизмене

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Жительница Калининграда Антонина Зимина обвиняется в государственной измене (275 УК РФ) и находится в следственном изоляторе "Лефортово", сообщил РИА Новости член общественно-наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, посетивший изолятор накануне.

Ионов, который в силу должности имеет право знать, в чем обвиняют Зимину, рассказал, что она была задержана около двух недель назад, сейчас она находится в одиночной камере. Зимина рассказала членам комиссии подробности своего задержания и сообщила, что нуждается во врачебной помощи.

"Она сказала, что ее задержали пять сотрудников ФСБ, после чего этапировали из Калининграда в Москву на самолете и потом спецконвоем ФСИН доставили в учреждение. У нее были пожелания по медобслуживанию, мы их попытались удовлетворить, чтобы ее осмотрел терапевт, дальнейшие назначения дал", — сказал Ионов. Он назвал ее состояние "стрессовым и подавленным".

По информации из открытых источников, Зимина является членом Клуба друзей Фонда Горчакова, на сайте фонда ее называют "независимым экспертом". В сфере ее интересов на сайте организации указаны политика стран Балтии в отношении РФ и идентичность политической элиты Латвии.