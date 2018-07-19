Сафари-парк, где лев укусил женщину, намерен продолжить оказывать услуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" продолжит проводить экскурсии с фотографированием со львам, несмотря на инцидент с травмированием одной из туристок, сообщил журналистам директор зверинца Олег Зубков.
"Услуга фотографирования с большими львами оказывается в парке львов "Тайган" уже седьмой год. Это первый подобный случай… Безусловно, произошедший инцидент неприятный, но не является чем-то невероятным и сверхъестественным, поскольку в парке львов "Тайган" живет более 150 крупных хищников, и если к ним ездить и трепать их за гриву, то лев может и прикусить", — сказал Зубков.
"Экскурсии в сафари к большим львам по-прежнему проводятся в парке львов "Тайган". Они являются уникальными и неповторимыми. Запретить проводить подобные экскурсии может мне только суд, если на это будут правовые основания", — сказал Зубков.
Львы в сафари-парке в Белогорском районе находятся на открытой огражденной территории. Наблюдать за ними можно с высоких мостов, построенных по всему периметру их обитания. При этом также можно воспользоваться эксклюзивной услугой "Прогулка со львами".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>