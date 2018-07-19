Сафари-парк, где лев укусил женщину, намерен продолжить оказывать услуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" продолжит проводить экскурсии с фотографированием со львам, несмотря на инцидент с травмированием одной из туристок, сообщил журналистам директор зверинца Олег Зубков.

Ранее крымское управление СК РФ сообщило, что 46-летняя женщина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку. Женщину госпитализировали. По данному факту начата доследственная проверка. Директор зверинца Олег Зубков подтвердил РИА Новости случившийся инцидент, заверив, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. По его предположению, молодой лев прихватил женщину, почувствовав запах спиртного.

"Услуга фотографирования с большими львами оказывается в парке львов "Тайган" уже седьмой год. Это первый подобный случай… Безусловно, произошедший инцидент неприятный, но не является чем-то невероятным и сверхъестественным, поскольку в парке львов "Тайган" живет более 150 крупных хищников, и если к ним ездить и трепать их за гриву, то лев может и прикусить", — сказал Зубков.

Зубков напомнил, что все зоопарки являются объектами повышенной опасности, поэтому, по его словам, нужно быть внимательными в выборе своих экскурсий.

"Экскурсии в сафари к большим львам по-прежнему проводятся в парке львов "Тайган". Они являются уникальными и неповторимыми. Запретить проводить подобные экскурсии может мне только суд, если на это будут правовые основания", — сказал Зубков.

Львы в сафари-парке в Белогорском районе находятся на открытой огражденной территории. Наблюдать за ними можно с высоких мостов, построенных по всему периметру их обитания. При этом также можно воспользоваться эксклюзивной услугой "Прогулка со львами".

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