Главного аудитора госконтрактов Минобороны арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Савеловский суд Москвы заключил под стражу директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максима Куксина по делу о взятке в одиннадцать миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 сентября", — сказала она.

Куксину вменяется получение взятки в особо крупном размере — одиннадцать миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет заключения со штрафом, в 70 раз превышающим сумму взятки.

© Фото : Минобороны РФ Директор департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максим Куксин © Фото : Минобороны РФ Директор департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максим Куксин

Коррупция в Минобороны

Это уже не первый случай пресечения коррупции в военном ведомстве. В начале года в Москве арестовали начальника одного из отделов управления конкурентных процедур Минобороны Юрия Решетникова по делу о "рекордной взятке".

По версии следствия, Решетников в составе организованной группы за особо крупные взятки "ограничил конкуренцию и способствовал коммерческим организациям, подконтрольным взяткодателю, в заключении государственных контрактов с Минобороны". Чиновнику грозит до 15 лет заключения со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

В сентябре прошлого года стало известно, что Следственный комитет расследует уголовное дело о "рекордной в истории Минобороны взятке" — 368 миллионов рублей. В его рамках задержали начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления Александра Вакулина, а следом и его начальника — главу управления Александра Бережного.

Обоих обвиняют в хищении около 20 миллионов рублей при исполнении контракта на поставку различной "пищевой" спецтехники, а также получение от коммерсантов взяток на 368 миллионов рублей за покровительство.