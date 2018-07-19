Пробка на МКАД из-за протечки емкости с кислотой растянулась на 12 км

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пробка из-за разгерметизации емкости с кислотой на 88-м километре МКАД растянулась на 12 километров на внешней стороне дороги и восемь километров на внутренней, сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Ранее МЧС сообщило о незначительной разгерметизации цистерны автомобиля с кислотой на 88-м километре МКАД.

"В настоящее время в районе 88-го километра МКАД три полосы недоступны для движения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По данным МЧС, в месте разгерметизации была оперативно установлена временная заглушка. Проводятся работы по нейтрализации вещества. Информации о пострадавших не поступало, угрозы нет.