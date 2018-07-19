На МКАД разгерметизировалась емкость с кислотой

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Спасатели сообщили о разгерметизации емкости с кислотой на 88 километре МКАД, в настоящее время проводятся работы по нейтрализации вещества, угрозы людям нет.

"Поступило сообщение о разгерметизации емкости с кислотой на 88 километре МКАД. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. По предварительной информации в цистерне автомобиля перевозившего предположительно кислоту произошла незначительная разгерметизация", — говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по Москве.

Отмечается, что оперативно в месте разгерметизации емкости была установлена временная заглушка. В настоящее время проводятся работы по нейтрализации вещества.

"На месте происшествия работает мобильная лаборатория ГУ МЧС России по Москве – угрозы нет. Информации о пострадавших не поступало",- добавляется в релизе.