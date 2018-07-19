Погибшую в Перми девочку не кормили все лето, заявил источник

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Скончавшаяся предположительно от истощения в Краснокамске школьница была, по результатам последнего медицинского осмотра в школе, здорова, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края. При этом знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что последние 1,5 месяца девочку не кормили.

Утром в понедельник жительница Краснокамска в Пермском крае не смогла добудиться своей 14-летней дочери. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности"). Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Известно, что девочка проходила осмотр в школе и была отнесена к 1-2-й группе здоровья, то есть была здорова", — сообщили в региональном минздраве.

Следователи приступили к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления. В частности, они устанавливают, оказывалась ли семье достаточная помощь.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о том, что после обыска квартиры следователи пришли к выводу, что семья была в очень тяжелом финансовом положении, поскольку в доме "даже не было продуктов". Между тем, ранее источник агентства в краевом правительстве рассказал, что семья не была в числе тех, кто нуждается в помощи.

По словам знакомого с ситуацией источника РИА Новости, "девочку около 1,5 месяцев вообще не кормили". В самом следственном комитете эту информацию не комментируют.

После сообщений о смерти подростка ситуацию взяла на контроль региональный детский омбудсмен Светлана Денисова.