Бывший финансист внутренних войск получил шесть лет колонии за взятку

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд назначил шесть лет колонии строгого режима бывшему заместителю главкома внутренних войск МВД Вячеславу Варчуку за получение взятки в десять миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, Варчука оштрафовали на 20 миллионов рублей и лишили генеральского звания. Это существенно ниже того, что просило обвинение – прокурор настаивал на 12 годах колонии со штрафом в 200 миллионов рублей.

После освобождения Варчуку три года нельзя будет работать на руководящих должностях. Также суд конфисковал сумму взятки в доход государства.

Как отмечается в приговоре, генерал-лейтенант финансировал обеспечение внутренних войск и получив запрос на увеличение выделяемых денег для отделов связи, решил обогатиться с помощью взятки.

В итоге, как установил суд, с декабря 2015 по февраль 2016 года генерал через своего заместителя Александра Костина, осужденного в октябре прошлого года, получил от одного из подчиненных 10 миллионов рублей.

Защита от комментариев пока воздержалась. Будет ли приговор обжаловать обвинение, тоже еще неясно. На это у сторон есть 10 дней.

Дело Варчука

Дело в отношении Варчука возбудили 3 марта 2017 года, в этот же день генерал был задержан, а через два дня военный пенсионер (с минувшего ноября Варчук не на военной службе) арестован.

Как указывалось на официальном сайте внутренних войск, Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата.

В 2011 году Варчуку присвоили звание генерал-лейтенанта. Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет почетное звание "Заслуженный экономист России".