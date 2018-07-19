В Крыму ежегодно гибнут около 600 дельфинов, заявил ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Около 600 дельфинов каждый ход выбрасывает на крымское побережье, при этом чаще всего причиной их гибели становится человеческая деятельность, заявил на пресс-конференции младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов.
По его словам, "главный источник гибели животных — это прилов, то есть орудия лова, когда ловят рыбу, дельфин запутывается в сети, задыхается и погибает", существенный вклад в печальную статистику вносит и деятельность браконьеров.
Артов напомнил о задержанном пограничниками РФ у берегов Крыма украинском судне, занимавшемся браконьерским ловом с помощью жаберных придонных сетей на камбалу. В сети длиной около 10 километров тогда попали 54 морские свиньи, напомнил ученый.
Для сохранения популяции дельфинов в Черном море необходимо внедрение мер по сокращению приловов, создание морских ООПТ, сокращение загрязнений, а также координация служб для охраны морских млекопитающих, считает ученый.