Обвинение запросило шесть лет для полковника Ламонова по делу о взятке

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Обвинение попросило Мосгорсуд назначить шесть лет колонии бывшему замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) РФ полковнику Александру Ламонову по делу о взятке, сообщил в четверг журналистам прокурор Игорь Потапов.

"Мы запросили по части 6 статьи 290 УК РФ шесть лет колонии строгого режима со штрафом около 32 миллионов рублей, лишить его специального звания "полковник"", — сказал Потапов.

Дело рассматривается в закрытом от слушателей режиме, в особом порядке, то есть с полным признанием вины подсудимым и без исследования доказательств по делу.

Ламонов обвиняется в получении взятки со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — приближенного так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).

Кроме того, изначально Ламонов вменяли получение взятки от Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли. Полковник заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии.