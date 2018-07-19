СК в Смоленске выясняет обстоятельства смерти рэпера Артаса Бездушного

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку в связи со смертью 26-летнего жителя Смоленска Романа Терещенкова, известного как рэпер Артас Бездушный, сообщила РИА Новости представитель СУСК по региону в четверг.

В группе "Хип-хоп изнутри в Смоленске" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что Роман погиб 17 июля. Судя по комментариям, молодой человек покончил жизнь самоубийством.

"Мы проводим проверку, выясняя все обстоятельства его смерти", — прокомментировала РИА Новости представитель СУСК по региону.

На странице Терещенкова во "ВКонтакте" есть его видеообращение, из которого следует, что незадолго перед смертью у него возник конфликт в местной кальянной. Видео конфликта также опубликовано на странице. В ролике некий молодой человек, насильно обнимая Терещенкова, оскорбляет его, бьет и заставляет в чем-то признаться. В последующем Роман поясняет, что не мог дать сопернику отпор, потому что является инвалидом II группы и исход драки был бы предрешен. Также Роман отмечает, что подвергался травле в интернете.