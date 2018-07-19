В Казани завели дело после информации об издевательствах над подростком

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после проверки данных о том, что подросток пытался покончить с собой из-за издевательств в одном из реабилитационных центров Казани, сообщается на сайте СК РФ.
"По данному факту… проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства", — говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года. Со слов мальчика, там он подвергался издевательствам со стороны сотрудников, что и толкнуло его на этот поступок.
В настоящее время в реабилитационном центре проведена выемка предметов и документов, которая показала, что в его деятельности, возможно, имеются нарушения законодательства. Опрошены подросток, его законный представитель, а также руководство и персонал центра. Помимо этого проведено медицинское освидетельствование всех несовершеннолетних, находившихся в реабилитационном центре.