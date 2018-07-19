В Москве вооруженный мужчина похитил из офиса Бинбанка 12 миллионов рублей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вооруженный мужчина забрал из офиса Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве почти 12 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером, около 21:00.

"В помещение банка зашел мужчина в мотошлеме. Он угрожал сотрудникам пистолетом и потребовал открыть денежное хранилище. Из хранилища, по предварительным данным, он похитил 4,5 миллиона рублей, 79 тысяч долларов и 32 тысячи евро", — пояснил источник.

В среду в пресс-службе банка сообщали, что "на офис на Ленинградском проспекте было совершено вооружённое нападение, в результате которого двое преступников в масках похитили из кассы денежные средства". Никто не пострадал, служба безопасности кредитной организации совместно с полицией выясняет все детали происшествия, добавили в банке.

Преступника разыскивают, возбуждено дело о разбое в особо крупном размере.

Накануне в столице произошло еще одно ограбление. Пятеро неизвестных с огнестрельным оружием похитили десять миллионов рублей из микрозаймовой организации, после чего скрылись. Был объявлен план "Перехват".