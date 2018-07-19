В Москве ограничили движение на Крымском валу из-за крупного ДТП

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей на Крымском валу в Москве осложнило движение, водителей просят выбирать пути объезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД в четверг.

"В результате аварии с несколькими автомобилями на Крымском валу затруднено движение. По внутренней стороне Садового кольца проехать можно по одной левой полосе, на внешней стороне заняты два правых ряда", — рассказали в ЦОДД.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднено движение на отрезке Садового кольца длиной примерно 4 километра. При этом в ЦОДД отметили, что движение затруднено на двухкилометровом участке.

Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах столицы, что семь легковых автомобилей столкнулись на Крымском мосту, пострадали два человека.