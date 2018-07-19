В Оренбуржье во время сильного ливня погибли два пенсионера

Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото

Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото

УФА, 19 июл – РИА Новости. Два человека погибли во время сильного ливня в Оренбургской области, ведется проверка, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.

По данным МЧС области, 18 июля на территории пяти районов и городских округов прошел сильный ливень, в результате в местных водоемах поднялся уровень воды.

"Следственные органы начали проверку по сообщению о гибели двух человек в Шарлыкском районе", — сказал представитель следствия.

По данным источника агентства в правоохранительных органах области, погибли два пенсионера.

"Мужчина находился в гараже, а его супруга — в доме в момент, когда пришла вода. Все случилось очень быстро, буквально за полчаса, предположительно вода поднялась почти до крыши дома, люди не смогли выбраться", — рассказал агентству источник. По его словам, всего было затоплено пять домов.

В ГУ МЧС России по Оренбургской области развернут оперативный штаб. Для мониторинга складывающейся ситуации организовано взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований.