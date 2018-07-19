На Камчатке проводят проверку после жесткой посадки вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту жесткой посадки вертолета на Камчатке, который при движении повредил хвостовую балку, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в администрации района сообщили, что, по предварительным данным, вертолет при взлете "зацепился какой-то частью", было принято решение посадить машину. На борту было 10 пассажиров, они не пострадали.

"Проводится проверка по факту жесткой посадки вертолета на Камчатке по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, днем в четверг в Карагинском районе в ходе движения Ми-8 произошло повреждение хвостовой балки вертолета.

"Находившиеся на борту 10 человек и три члена экипажа не пострадали", — добавил он.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.