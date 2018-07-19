В Барнауле второй раз за месяц загорелся шинный завод

БАРНАУЛ, 19 июл — РИА Новости. Шинный завод на проспекте Космонавтов в Барнауле загорелся в четверг утром второй раз за июль, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Звонок о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 10:15. Загорелся утеплитель под крышей производственно-административного здания. На территории завода стоял сильный дым. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали 30 человек. На месте тушения работали более 20 человек и 11 пожарных машин", — сказали в ведомстве.

Полностью ликвидировали пожар в 10:39. Пожарные присвоили возгоранию третий ранг. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

В июле шинный комбинат в Барнауле уже горел. Пожар произошел 2 июля, тогда загорелась градирня. Погибших и пострадавших не было.