Экс-глава МУРа получил условный срок по делу о коррупции

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд смягчил обвинение экс-начальнику Московского уголовного розыска генералу Виктору Трутневу по делу о коррупции и назначил ему наказание в виде пяти лет условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Однако на заседании в среду обвинение Трутневу было смягчено. "Суд приходит к выводу, что действия Трутнева должны быть переквалифицированы на статью 30 части 4 статьи 159 УК РФ ("покушение на мошенничество" — ред.)", — говорится в приговоре судьи Виталия Чижика.
Остальные трое фигурантов также получили условные сроки: Юсуфов — 4,5 года, Семенов — 4 года, Винокуров — 3 года. Все обвиняемые признали вину полностью или частично. Также в качестве дополнительного наказания им были назначены штрафы до 500 тысяч рублей.
Кроме того, суд не стал отбирать генеральское звание у Трутнева.
Как сообщал "Коммерсант", Трутнев обвиняется в вымогательстве денег у АО "Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева", одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов. По данным газеты, в прошлом он возглавлял УВД трех округов столицы.
По данным издания, военное СУСК по Москве заподозрило 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки. С санкции Московского гарнизонного военного суда дома у Трутнева был проведен обыск, а самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли как попытку уклониться от следствия.
В ходе расследования Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину, а также дали показания против Трутнева, выступавшего в деле в роли посредника, писал "Коммерсант".