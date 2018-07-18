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Происшествия

Экс-глава МУРа получил условный срок по делу о коррупции

(обновлено: 15:37 18.07.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБывший начальник Московского уголовного розыска генерал-майора МВД Виктор Трутнев в Московском гарнизонном военном суде, признавшем виновным его в посредничестве во взяточничестве. 18 июля 2018Бывший начальник Московского уголовного розыска генерал-майора МВД Виктор Трутнев в Московском гарнизонном военном суде, признавшем виновным его в посредничестве во взяточничестве. 18 июля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд смягчил обвинение экс-начальнику Московского уголовного розыска генералу Виктору Трутневу по делу о коррупции и назначил ему наказание в виде пяти лет условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Задержанный в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Отставному полицейскому вменялась часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Сумма взятки, посредником в которой следствие называет Трутнева, составила 70 тысяч долларов. Виновными по этому делу в среду суд также признал экс-сотрудника УФСБ Артура Юсуфова, Дениса Семенова и Алексея Винокурова.

Однако на заседании в среду обвинение Трутневу было смягчено. "Суд приходит к выводу, что действия Трутнева должны быть переквалифицированы на статью 30 части 4 статьи 159 УК РФ ("покушение на мошенничество" — ред.)", — говорится в приговоре судьи Виталия Чижика.

Остальные трое фигурантов также получили условные сроки: Юсуфов — 4,5 года, Семенов — 4 года, Винокуров — 3 года. Все обвиняемые признали вину полностью или частично. Также в качестве дополнительного наказания им были назначены штрафы до 500 тысяч рублей.

Кроме того, суд не стал отбирать генеральское звание у Трутнева.

Как сообщал "Коммерсант", Трутнев обвиняется в вымогательстве денег у АО "Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева", одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов. По данным газеты, в прошлом он возглавлял УВД трех округов столицы.

По данным издания, военное СУСК по Москве заподозрило 57-летнего генерала в причастности к вымогательству взятки. С санкции Московского гарнизонного военного суда дома у Трутнева был проведен обыск, а самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли как попытку уклониться от следствия.

Наручники на решетке. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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По версии следствия, как сообщал "Коммерсант", в 2017 году в ходе проверки расположенного в подмосковной Балашихе НИТИ им. Снегирева сотрудники УФСБ выявили нарушения, связанные с оформлением сотрудников. Сообщив директору НИТИ Игорю Григорьеву, что по результатам проверки тот может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве или растрате, правоохранители предложили ему замять эту историю, заплатив за каждое нарушение по несколько миллионов рублей. Гендиректор обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ Алексею Круглову 3 миллиона рублей. Помимо полковника Круглова фигурантами расследования стали начальник отделения УФСБ по Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов.

В ходе расследования Круглов, Надеждин и Винокуров признали вину, а также дали показания против Трутнева, выступавшего в деле в роли посредника, писал "Коммерсант".

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Происшествия
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Агент Госдепа
Впрочем, ничего нового...
15:26
18.07.2018
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