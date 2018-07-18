Генералу Дрыманову может грозить до 22 лет колонии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Экс-руководителю столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову, заключенному под стражу по коррупционному делу, может грозить до 22 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости в среду адвокат Алексей Михальчик.

По неофициальным данным, Дрыманова задержали по делу о подкупе офицеров СК РФ людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого. По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.

"Санкция каждой из статей предусматривает наказание от 8 до 15 лет заключения. Поскольку статьи особо тяжкие, то суд может добавить при частичном сложении наказаний к максимальной санкции еще половину срока по второму эпизоду. Таким образом, ему может грозить наказание вплоть до 22 лет лишения свободы", — пояснил Михальчик.

Кроме того, по его словам, суд вправе оштрафовать генерала на сумму, в 70 раз превышающую полученные взятки.

"Конкретное наказание будет зависеть от линии защиты. В принципе, в России есть судебная практика по высокопоставленным чиновникам, так, недавно суд вынес приговор бывшему министру Алексею Улюкаеву. До этого был вынесен приговор начальнику Главного следственного управления СКП (предшественник СК РФ) Дмитрию Довгию, а также главе ГУЭБиПК (МВД РФ) Денису Сугробову", — пояснил адвокат.

Судить Дрыманова – если дело дойдет до суда – будет профессиональный судья, под юрисдикцию суда присяжных дело не попадает, отметил юрист.

По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов, которые затем "распилили". Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть – 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением от своего первого зама Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Официально фабула не оглашалась, следствие ведет ФСБ.