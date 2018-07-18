В Екатеринбурге пострадавший в ДТП с трамваями находится в реанимации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Один пострадавший при столкновении трамваев в Екатеринбурге в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщила РИА Новости в среду представитель городского управления здравоохранения.

Авария произошла 17 июля на перекрестке улиц Ленина и Генеральской. По данным центрального диспетчера Екатеринбургского трамвайно-троллейбусного управления, водитель потеряла сознание из-за духоты в кабине, после чего один трамвай врезался в другой. В результате ЧП пострадали два человека.

"Мужчина находится в реанимации, его состояние оценивают медики как тяжелое. У него сочетанная скелетная травма. Всю необходимую медицинскую помощь он получает в полном объеме", – сказала собеседница агентства.

Женщина-кондуктор была госпитализирована, ей удалили стекло из руки и отпустили домой, отметили в горздраве.

На место аварии выезжали сотрудники патрульной службы и врио начальника областной ГИБДД Алексей Габдрахманов, сообщил РИА Новости официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых. "В результате столкновения пострадали несколько человек, им оказана необходимая медицинская помощь. Чудом обошлось без жертв. По итогам начавшейся проверки полиция примет соответствующее решение", – сказал он.