В Татарстане подростки избили мужчину до смерти за замечание

КАЗАНЬ, 18 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины после избиения подростками в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

В среду в соцсетях появились сообщения о том, что накануне вечером у жилого дома в 32-м комплексе Набережных Челнов подростки избили мужчину после того, как он сделал им замечание, чтобы не мусорили у подъезда. В результате мужчина умер до приезда скорой помощи.

"Вечером 17 июля у одного из домов в 32-м комплексе Набережных Челнов обнаружено тело 49-летнего местного жителя со следами кровоподтеков в области лица и груди. По данному факту проводится доследственная проверка", — сказал Шептицкий.

По информации собеседника агентства, по предварительным данным, проходя по двору, мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого подростки избили мужчину. В дальнейшем двое из них были доставлены для дачи объяснений в полицию.

"Согласно предварительным результатам исследования, смерть мужчины могла наступить в результате сердечной недостаточности", — уточнил Шептицкий.

По его словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.